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17:00, 19 мая 2025Мир

В Белом доме раскрыли подход Трампа к завершению конфликта на Украине

Белый дом: Трамп работает быстро, как может, чтобы завершить конфликт на Украине
Лина Пивоварова (редактор отдела Мир)

Фото: Oleksandr Klymenko / Reuters

Президент США Дональд Трамп работает так быстро, как может, чтобы завершить конфликт на Украине. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт во время брифинга.

«Президент действует так быстро, как только может, и работает сверхурочно, чтобы положить конец конфликтам в Израиле и секторе Газа, а также войне между Россией и Украиной», — отметила она.

Ранее Дональд Трамп анонсировал телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным. Беседа запланирована на 17:00 по московскому времени. Беседа пройдет с учетом итогов переговоров в Стамбуле.

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