Strategic Culture: Трампу не стоит угрожать санкциями при разговоре с Путиным

Президену США Дональду Трампу не стоит угрожать санкциями при разговоре с российским лидером Владимиром Путиным. Такой совет политику в материале для Strategic Culture дал бывший член дипломатической службы Британии Ян Прауд.

«Это было бы огромной ошибкой, которая привела бы к тому, что боевые действия затянулись бы до конца года, а Европа оказалась бы на крючке огромного счета и политических потрясений, которые она не может себе позволить», — написал Прауд.

Экспрет отметил ограниченную эффективность антироссийских санкций и подчеркнул, что санкционное давление перед переговорами разрушит любое «зарождающееся доверие» российской стороны к Трампу и «любую веру в заявленные намерения Америки положить конец войне на Украине».

Ранее агентство Bloomberg расскрыло, что Трамп может поддержать законопроект о санкциях против России, подготовленный сенатором-республиканцем Линдси Грэмом (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга). Издание отмечает, что в ходе предстоящего телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным Трамп может проинформировать его о том, что не сможет помешать одобрению этой инициативы при отсутствии прогресса в мирных переговорах.