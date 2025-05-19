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17:34, 19 мая 2025Моя страна

Тревел-блогер назвал небанальные направления для путешествий по России летом

Зарина Дзагоева
Зарина Дзагоева

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Тревел-блогер Марк Еремин назвал небанальные направления для летних путешествий по России. Об этом он рассказал в своем личном блоге на платформе «Дзен».

«Если тебе кажется, что ты уже видел Россию — слетай в Калмыкию. Это будто телепорт в Монголию или Тибет», — объяснил свой выбор блогер. По его словам, в этом регионе можно увидеть буддийские храмы, бескрайние степи и розовые озера.

Затем он рекомендовал обратить внимание на успокаивающую природу Карелии, гостеприимство Чечни и настоящую тундру на Чукотке.

Ранее этот же тревел-блогер описал четыре города России фразой «хочется вернуться». Так, в первую очередь автор публикации вспомнил про Суздаль, где его поразила открытость людей.

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