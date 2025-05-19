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07:45, 20 мая 2025Путешествия

Тревел-блогерша описала цены на летний отдых в России фразой «Турция снова победила»

Зарина Дзагоева
Зарина Дзагоева

Фото: «Комсомольская правда» / Globallookpress.com

Тревел-блогерша сравнила цены на летний отдых в России и Турции и заявила, что последняя «снова победила». Об этом она рассказала в блоге «Одна в чужом городе I О путешествиях и не только» на платформе «Дзен».

В своей публикации автор рассматривала такие курорты, как Сочи, Калининград и Аланья. Россиянка пришла к выводу, что сэкономить на отдыхе в родной стране получится лишь при самостоятельном бронировании и при заселении в отель без питания или только с завтраками. Хотя даже в этом случае нет гарантий, что стоимость будет ниже, подчеркнула она.

Ранее платформа Tripadvisor опубликовала ежегодный топ-10 отелей «все включено» Турции, которые стали победителями премии Travelers' Choice Awards. На первой строчке рейтинга Tripadvisor оказался Rixos Premium Belek в Белеке. Тур в этот отель на семь ночей с вылетом из Москвы 21 июня стоит от 589,7 тысячи рублей за двоих.

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