Турист попытался растлить 12-летнюю девочку в бассейне Сингапура

Турист из Индии попытался растлить 12-летнюю девочку в плавательном комплексе Сингапура и получил три месяца тюрьмы. Подробностями истории поделилось издание The Straits Times.

Уточняется, что инцидент произошел 31 марта, но приговор 25-летнему Прамендере озвучили только сейчас. Он признал себя виновным в домогательствах несовершеннолетней, имя которой не раскрывается в целях защиты ее личности.

Заместитель государственного прокурора Эшли Чин рассказала, что девочка пришла в плавательный комплекс Jalan Besar со своими двоюродными сестрами. Когда несовершеннолетняя вышла из бассейна и пошла в туалет, она заметила, что ее преследует незнакомый мужчина.

Индиец догнал ее и попросил подписаться на него в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ). После отказа он взял телефон ребенка, который был разблокирован, и сам сделал это. Затем он обнял свою жертву, из-за чего с нее упало полотенце, и попытался затащить ее в туалет.

Девочке удалось вырваться из объятий незнакомца и вернуться к своей семье. Вскоре Прамендера начал атаковать ребенка в соцсетях — он отправил ей 13 сообщений, в которых писал, что она ему нравится и он ее ждет. Напуганные настойчивостью мужчины сестры девочки сообщили о произошедшем спасателям, и они вызвали полицию.

В суде Прамендер извинился перед семьей девочки за свои действия. Он добавил, что его мать больна раком, и он хочет вернуться в Индию как можно скорее.

Ранее серийный преследователь домогался молодой попутчицы в самолете и попался после рейса. Во время полета он несколько раз потрогал грудь 22-летней девушки через одежду.