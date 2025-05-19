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15:02, 19 мая 2025Бывший СССР

Украинские территории не включили в красные линии на переговорах

Зеркаль: Территории Украины не являются красными линиями на переговорах
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Фото: Stringer / Reuters

Территории Украины не являются красными линиями на переговорах. Такое заявление сделала чрезвычайный и полномочный посол республики Лана Зеркаль, передает «Страна.ua».

«Я не думаю, что у нас так стоит вопрос, что территория это наши красные линии. Я действительно думаю, что для нас красные линии существуют в понимании сохранения государственности», — заявила Зеркаль.

По ее словам, ключевыми факторами на переговорах являются сохранение армии и государственности.

Ранее советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что на переговорах России и Украины в Турции, прошедших в Стамбуле 16 мая, Москва предъявила Киеву ряд требований.

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