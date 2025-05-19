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13:04, 19 мая 2025Бывший СССР

Украину сравнили с концлагерем

Депутат Рады Гончаренко: Украину превратили в концлагерь
Анастасия Дубова (редактор отдела БСССР)

Фото: Alina Smutko / Reuters

Режим президента Украины Владимира Зеленского превратил страну в концлагерь. Такое заявление сделал депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга).

«Именно он [Зеленский] превратил страну в концлагерь. Где в марте 2022 года люди платили деньги, чтобы попасть в армию, а в мае 2025-го ТЦК (территориальный центр комплектования, украинский аналог военкоматов — прим. «Ленты.ру» ) убивает людей, которые просто идут по улице», — провел сравнение парламентарий.

По его словам, на Украине необходимо изменить структуру службы, ввести конечные сроки. Гончаренко заявил, что нужно построить систему, которая будет основываться на свободе, а не на рабстве.

Ранее журналист Чей Боуз рассказал о новой тактике украинских военкоматов. Сотрудники ТЦК переодеваются в гражданскую одежду, чтобы их не обнаружили.

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