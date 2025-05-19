Умер народный артист СССР Владимиров

На 84-м году жизни умер народный артист СССР, артист балета и педагог Большого театра Юрий Владимиров. Об этом сообщает РИА Новости.
«Выдающийся советский и российский танцовщик, прежде премьер Большого театра, ныне педагог-репетитор Юрий Владимиров скончался 19 мая на 84-м году жизни», — сообщили в театре.
Причина смерти не уточняется. Среди партий Владимирова — Спартак и Иван Грозный в постановках знаменитого российского хореографа, народного артиста СССР Юрия Григоровича, которого не стало сегодня.
О дате и месте прощания и похорон Владимирова будет объявлено позже, отметили в пресс-службе учреждения культуры.