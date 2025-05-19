Умер народный артист СССР Владимиров

Народный артист СССР Юрий Владимиров умер в возрасте 83 лет

На 84-м году жизни умер народный артист СССР, артист балета и педагог Большого театра Юрий Владимиров. Об этом сообщает РИА Новости.

«Выдающийся советский и российский танцовщик, прежде премьер Большого театра, ныне педагог-репетитор Юрий Владимиров скончался 19 мая на 84-м году жизни», — сообщили в театре.

Причина смерти не уточняется. Среди партий Владимирова — Спартак и Иван Грозный в постановках знаменитого российского хореографа, народного артиста СССР Юрия Григоровича, которого не стало сегодня.

О дате и месте прощания и похорон Владимирова будет объявлено позже, отметили в пресс-службе учреждения культуры.