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13:00, 19 мая 2025Культура

Умер легендарный хореограф Григорович

Народный артист СССР Юрий Григорович ушел из жизни в возрасте 98 лет
Ольга Коровина

Фото: Михаил Метцель / ТАСС

Знаменитый российский хореограф, народный артист СССР Юрий Григорович ушел из жизни в возрасте 98 лет. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на помощника балетмейстера Александра Колесникова.

Легендарный балетмейстер несколько десятилетий работал в Большом театре, с 2008 года занимал пост штатного хореографа. Он являлся автором восьми оригинальных и редактором практически всех классических балетов, составляющих основу репертуара театра — «Щелкунчик», «Ромео и Джульетта» и многих других. Известно, что за своего «Спартака» Григорович в 1970 году был удостоен Ленинской премии.

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