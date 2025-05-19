Умер легендарный хореограф Григорович

Народный артист СССР Юрий Григорович ушел из жизни в возрасте 98 лет

Знаменитый российский хореограф, народный артист СССР Юрий Григорович ушел из жизни в возрасте 98 лет. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на помощника балетмейстера Александра Колесникова.

Легендарный балетмейстер несколько десятилетий работал в Большом театре, с 2008 года занимал пост штатного хореографа. Он являлся автором восьми оригинальных и редактором практически всех классических балетов, составляющих основу репертуара театра — «Щелкунчик», «Ромео и Джульетта» и многих других. Известно, что за своего «Спартака» Григорович в 1970 году был удостоен Ленинской премии.