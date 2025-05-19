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15:05, 19 мая 2025Культура

Умерла звезда «Возвращения Мухтара»

Заслуженная артистка УССР Людмила Игнатенко ушла из жизни в возрасте 82 лет
Андрей Шеньшаков

Кадр: фильм «Шулер»

Заслуженная артистка Украинской ССР Людмила Игнатенко, известная своими ролями в российских сериалах, ушла из жизни. Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на коллег артистки в Киевском ТЮЗе на Липках.

Игнатенко было 82 года. В молодости она служила в Киевском академическом украинском драматическом театре им. Франко и Таллинском театре русской драмы.

Артистка получила широкую известность благодаря российским сериалам «День рождения Буржуя», «Развод и девичья фамилия», «Возвращение Мухтара», «Шулер» и другим проектам. В 70-е Людмила Сергеевна начала работать над озвучанием персонажей советских мультфильмов. Например, ее голосом говорят герои «Алисы в Стране чудес», «Солнечного каравая», «Несмышленого воробья» и многих других анимационных фильмов тех лет.

Ранее стало известно, что актриса Ольга Блок-Миримская, известная по роли в сериале «Моя прекрасная няня», ушла из жизни. Народной артистке России было 70 лет.

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