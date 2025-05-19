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14:43, 19 мая 2025Культура

Умерла звезда «Моей прекрасной няни»

Актриса Ольга Блок-Миримская ушла из жизни в возрасте 70 лет
Андрей Шеньшаков

Фото: Ekaterina Tsvetkova / Globallookpress.com

Ольга Блок-Миримская, известная по роли в сериале «Моя прекрасная няня», ушла из жизни. Информация об этом появилась на портале «Кино-Театр.ру».

Народной артистке России было 70 лет. Причины смерти Блок-Миримской не сообщаются, известно лишь, что она скончалась 18 мая.

Актриса с 1990 года работала в Театре-студии Олега Табакова. Самым ярким появлением на телевидении стала роль двоюродной сестры главной героини по имени Шура в «Моей прекрасной няне». Также снималась в сериалах «Бальзаковский возраст, или Все мужики сво...» и «Даша Васильева. Любительница частного сыска».

Ранее стало известно, что народный артист СССР Юрий Григорович ушел из жизни в возрасте 98 лет. Легендарный балетмейстер несколько десятилетий работал в Большом театре.

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