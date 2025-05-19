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16:43, 19 мая 2025Интернет и СМИ

На Западе дали совет Трампу перед телефонным разговором с Путиным

Unherd: Трампу не следует требовать прекращения огня в ходе разговора с Путиным
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Amr Alfiky / Reuters

Президенту США Дональду Трампу не следует требовать прекращения огня в ходе предстоящего телефонного разговора с российским лидером Владимиром Путиным. Такой совет политику дала обозреватель Дженнифер Кавана в статье для британского издания Unherd.

«Трудно сказать, сколько времени потребуется Украине и России, чтобы положить конец конфликту, шансы Трампа на достижение мира могут зависеть от терпения и готовности к тому, чтобы переговоры велись одновременно с боевыми действиями. Этим должен руководствоваться Трамп во время сегодняшнего телефонного разговора с Путиным», — написала западный обозреватель.

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Вместо того чтобы требовать прекращения огня, Трампу следует дать каждой из сторон представить свое видение установления мира, полагает Кавана. По ее мнению, президент США мог бы также выразить заинтересованность в том, чтобы возобновить прямые переговоры с Россией о нормализации двусторонних отношений.

Такой подход поможет создать условия для будущих раундов российско-украинских переговоров и улучшить шансы на прочный мир, приемлемый для обеих сторон. Кроме того, это приведет к улучшению отношений Вашингтона и Москвы, считает автор статьи.

Ранее стало известно о тревоге на Украине перед телефонным разговором Путина и Трампа. Утверждалось, что украинский президент Владимир Зеленский не хочет, чтобы Россия и США поставили его перед фактом, с которым он не сможет смириться.

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