На Западе дали совет Трампу перед телефонным разговором с Путиным

Unherd: Трампу не следует требовать прекращения огня в ходе разговора с Путиным

Президенту США Дональду Трампу не следует требовать прекращения огня в ходе предстоящего телефонного разговора с российским лидером Владимиром Путиным. Такой совет политику дала обозреватель Дженнифер Кавана в статье для британского издания Unherd.

«Трудно сказать, сколько времени потребуется Украине и России, чтобы положить конец конфликту, шансы Трампа на достижение мира могут зависеть от терпения и готовности к тому, чтобы переговоры велись одновременно с боевыми действиями. Этим должен руководствоваться Трамп во время сегодняшнего телефонного разговора с Путиным», — написала западный обозреватель.

Вместо того чтобы требовать прекращения огня, Трампу следует дать каждой из сторон представить свое видение установления мира, полагает Кавана. По ее мнению, президент США мог бы также выразить заинтересованность в том, чтобы возобновить прямые переговоры с Россией о нормализации двусторонних отношений.

Такой подход поможет создать условия для будущих раундов российско-украинских переговоров и улучшить шансы на прочный мир, приемлемый для обеих сторон. Кроме того, это приведет к улучшению отношений Вашингтона и Москвы, считает автор статьи.

Ранее стало известно о тревоге на Украине перед телефонным разговором Путина и Трампа. Утверждалось, что украинский президент Владимир Зеленский не хочет, чтобы Россия и США поставили его перед фактом, с которым он не сможет смириться.