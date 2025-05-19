Ушаков оценил перевод во время разговора Трампа и Путина

Ушаков: Перевод во время разговора Трампа и Путина был последовательным

Во время разговора президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа перевод был последовательный, заявил помощник российского лидера Юрий Ушаков. Его слова приводит РИА Новости.

Он отметил, перевод реплик глав государств во время всех предыдущих переговоров по телефону всегда бы последовательный. «Так было и в этот раз», — подчеркнул Ушаков.

Ранее NBC сообщил, что специальный посланник главы США Стив Уиткофф во время трех встреч с Путиным решил воспользоваться услугами кремлевского переводчика, не нанимая собственного. Таким образом посланник президента Трампа нарушил устоявшийся протокол.

По словам двух бывших американских послов, пользуясь услугами кремлевских переводчиков, Уиткофф рисковал упустить некоторые нюансы в посланиях Путина и не мог самостоятельно проверить, что ему говорят.

