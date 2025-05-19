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18:01, 19 мая 2025Бывший СССР

Уволенный Сырским с покровского направления комбриг ВСУ назвал причины своей отставки

Шевчук: Причиной отставки могли быть проблемы ВСУ на покровском направлении
Екатерина Грищенко (старший редактор отдела БСССР)

Фото: Alina Smutko / Reuters

Бывший командир 59-й бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) Богдан Шевчук заявил, что причиной его отставки могли быть проблемы ВСУ на покровском направлении. Об этом сообщает издание «Общественное» в Telegram.

19 мая стало известно, что главнокомандующий украинской армии Александр Сырский сменил комбрига 59-й бригады ВСУ. Вместо Шевчука, раскритикованного за большие потери, был назначен полковник Александр Сак.

«Был риск оцепления людей, я принял самостоятельное решение о выводе личного состава с позиций. Это вопрос удержания населенного пункта. Если бы это была позиция в посадке, то это не играло бы такую ​​ключевую роль. Главнокомандующему [ВСУ Сырскому] и президенту [Украины Владимиру Зеленскому] это не понравилось, и решили меня снять с должности», — объяснил Шевчук.

Он добавил, что был снят с должности комбрига ночью 16 мая. По словам Шевчука, соответствующий приказ об увольнении поступил без предупреждений.

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