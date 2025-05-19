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16:04, 19 мая 2025Бывший СССР

В ВСУ сменили раскритикованного из-за потерь комбрига

Сырский сменил раскритикованного за потери командира 59-й бригады ВСУ Шевчука
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Ukrainian Presidential Press Service / Reuters

Главком Вооруженных сил Украины (ВСУ) Александр Сырский сменил командира 59-й бригады украинской армии Богдана Шевчука, раскритикованного за большие потери. Об этом сообщила «Украинская правда».

Журналисты добавили, что место комбрига занял полковник Александр Сак, ранее возглавлявший 53 бригаду ВСУ. Они также подчеркнули, что решение об отставке Шевчука принимал лично Сырский, а не командующий Сил беспилотных систем Вадим Сухаревский, в подчинении которого находилось подразделение.

Как рассказали источники издания, 59-я бригада ведет бои под Красноармейском (украинское название — Покровск). При этом российские войска продвигаются на данном участке.

Летом 2024 года Сырский поручил провести проверку 59-й отдельной мотопехотной бригады после сообщения о высоких потерях в подразделении. Перед этим Шевчука обвинили в халатности, преступных приказах и получении должности благодаря родственным связям.

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