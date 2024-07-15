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13:32, 15 июля 2024Бывший СССР

«Большая проблема с комбригом». Бригаду ВСУ проверят после сообщений о крупных потерях

Главком ВСУ Сырский поручил проверить 59-ю бригаду из-за высоких потерь
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Kostiantyn Liberov / AP

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александр Сырский поручил провести проверку 59-й отдельной мотопехотной бригады после сообщения о высоких потерях. На передовую будет отправлена специальная рабочая группа, которую возглавит начальник Военной службы правопорядка украинской армии.

В Верховной Раде заявляли о проблеме с командиром бригады

На прошедших выходных депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) сообщал, что в 59-й бригаде наблюдаются большие проблемы с командиром.

«Мы не можем себе позволять то, что позволяет комбриг 59-й. Обращаю внимание главнокомандующего Сырского: если у него нет обратной связи по ситуации, то я могу ее предоставить», — писал Гончаренко, отмечая, что необходимо принять меры.

Александр Сырский

Александр Сырский

Фото: Ukrainian Presidential Press Service / Reuters

После информации о том, что главком украинской армии поручил проверить бригаду, депутат заявил, что это правильное решение.

Проверить 59-ю бригаду просили президента Украины

Парамедик Екатерина Полищук, ушедшая из 59-й бригады, просила проверить действия ее командира Богдана Шевчука лично украинского президента Владимира Зеленского. Женщина в соцсетях обвиняла своего экс-командира в «преступных приказах, сознательной халатности, пренебрежении жизнью и здоровьем личного состава». Именно решения комбрига подтолкнули Полищук к тому, что она покинула бригаду.

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Украинка с позывным Пташка указала, что в апреле этого года Шевчук занял должность благодаря родственным связям с высшим военным руководством. По ее словам, из-за «слепого карьеризма» командира армия понесла большие потери в живой силе. Жертвами в том числе стали «представители высоких руководящих должностей».

В частности, 11 июля российское Минобороны в сводке сообщало, что бойцы армии РФ нанесли поражение формированиям десяти украинских бригад, в том числе 59-й. Тогда ВСУ потеряли до 355 солдат.

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15 мая 2024

На Украине заявили об отсутствии веры в победу у Сырского

Накануне депутат Верховной Рады Марьяна Безуглая обвинила главкома ВСУ в том, что он не верит в победу Украины в конфликте.

Данную информацию, по ее словам, ей подтвердил ряд неназванных источников. Безуглая указала, что Сырский готов не только подписать соглашение о прекращении огня, но и рассмотреть варианты капитуляции. Кроме того, она назвала главкома виновником прорыва обороны в Торецке и Нью-Йорке в Донецкой народной республике.

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      Анастасия Алимпиева
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