РИА Новости: среди военных ВСУ началась эпидемия брюшного тифа

Среди украинских военных в Херсоне и Херсонской области началась эпидемия брюшного тифа. Об этом стало известно от источников в пророссийском подполье.

По данным подпольщиков, преимущественно заболели бойцы 123-й отдельной бригады территориальной обороны и 34-го полка Национальной гвардии Украины. Отмечается, что зарегистрировано 62 случая заболевания брюшным тифом, из них уже имеется три летальных исхода, еще 12 человек находятся в тяжелом состоянии, а 31 — в состоянии средней степени тяжести.

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Динамика распространения инфекции оценивается как крайне негативная

Источник в подполье указал, что динамику распространения заболевания можно оценить как крайне негативную. Так, по состоянию на 7 июня диагноз «брюшной тиф» был поставлен только 26 военным. Но уже через три дня количество заболевших возросло более чем вдвое.

Сотрудники Военно-медицинского клинического центра Южного региона и Одесского областного центра контроля и профилактики болезней Минздрава Украины 10 июня провели в Херсоне совещание с представителями командования, военных администраций и лечебных учреждений. Предварительно, источником инфекции стала вода из местных систем водоснабжения в прибрежных районах.

Кроме того, в зоне риска оказались системы водоснабжения населенных пунктов правого берега Днепра: Антоновка, Садовое, Дачи и Томина Балка, Белозерка, Днепровское, Кизомыс.

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Среди бойцов ВСУ отмечается рост инфекций

В конце прошлого года стало известно, что бойцы ВСУ массово заражаются опасной инфекцией. «Больницы борются с тревожным ростом устойчивых к лекарствам инфекционных заболеваний на фоне продолжающихся боевых действий», — говорилось в статье Telegraph.

Тогда медики из Центра общественного здравоохранения Украины (UPSC) проанализировали данные, полученные из трех областных больниц. Результат показал, что 14 процентов обследованных пациентов заболели во время лечения. Около 60 процентов заразились вирусом, устойчивым к карбапенему — классу высокоэффективных антибиотиков. Врачи пришли к выводу, что рост антибиотикорезистентности привел к серьезному кризису, который требует принятия срочных мер.

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Кроме того, западные медики пришли к выводу, что украинские солдаты могут быть переносчиками новой инфекции, устойчивой к большинству известных антибиотиков. Врачи сделали тревожное открытие, осматривая раненого бойца в военном госпитале США в Германии. Специалисты посчитали, что от последствий может пострадать не только Украина.

Предыдущая вспышка «болезни легионеров» была зафиксирована в польском Жешуве Подкарпатского воеводства — через этот город идет транспортировка военной помощи Украине. Позже инфекция распространилась на другие регионы Польши — в общей сложности заразились около 160 человек. Легионеллез — заболевание, проявляющееся в поражении легочной ткани с развитием тяжелой формы пневмонии.

Солдаты с психологическими травмами стали проблемой для ВСУ

Распространение инфекционных заболеваний — не единственная угроза для здоровья украинских военных. Наряду с болезнями солдаты получают психологические травмы, из-за чего представляют угрозу для своих сослуживцев.

Британским журналистам стало известно, что многие бойцы ВСУ страдают от посттравматического стрессового расстройства (ПТСР) — оно выявлено уже как минимум у нескольких тысяч из них. При это власти не спешат бороться с данной проблемой — на лечение отправляют только тех, у кого признаки ПТСР заметны сильнее всего, а остальных возвращают на передовую.

«Мы можем потерять военнослужащего. У него начнутся проблемы, и он может причинить вред не только себе, но и другим людям», — цитирует британское издание Sky News слова одного из бойцов ВСУ.

Кроме того, ранее сообщалось, что в рядах ВСУ началась «эпидемия игромании», а онлайн-казино и ставки на спорт уничтожают моральное состояние военных. «Если вы взялись легализовать *****, то хотя бы контролируйте», — заявлял украинский солдат-аэроразведчик 59-й бригады ВСУ Павел Петриченко.

На фоне этого явления президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об ограничении азартных игр в интернете, а также запретил их среди солдат Вооруженных сил страны.