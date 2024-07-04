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07:54, 4 июля 2024Бывший СССР

Российские военные ликвидировали в зоне СВО наемника из Португалии. Он запомнился казнью сдавшегося в плен бойца

Военкор Рожин: в зоне СВО убит казнивший бойца ВС России португалец Чавес
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Telegram-канал TrackANaziMerc

Российские военнослужащие уничтожили в зоне спецоперации (СВО) португальского наемника. Об этом сообщил военный эксперт Борис Рожин.

Приехавший воевать на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ) Рико Чавес из Маседу-ди-Кавалейруш числился в составе неонацистского батальона «Карпатская сечь». В ноябре 2022 года он казнил российского пленного, после чего позировал с телом бойца, напомнил военкор.

В ноябре 2022 года Чавес появился в чате Telegram-канала TrackANaziMerc, отслеживающего пути воюющих на стороне ВСУ наемников. Он демонстративно признался в своей страсти к нацизму и желанию расправляться с русскими на Украине.

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Ранее стало известно, что российские солдаты в ходе боев за Красногоровку в Донецкой народной республике ликвидировали группу колумбийских наемников. Отмечается, что прикомандированные к 59-й бригаде ВСУ наемники бесследно исчезли в мае 2024 года. Долгое время об их судьбе не было никакой информации, однако в последние дни появилась ясность.

В ВСУ заметили наемников из 70 стран

В июне Следственный комитет РФ установил факты вербовки в ряды ВСУ более трех тысяч наемников из 70 государств. В суд направлено 296 дел в отношении 458 украинских военных и наемников, 32 подсудимым назначено пожизненное лишение свободы.

В частности, в Донецкой народной республике (ДНР) заочно обвинили в наемничестве 28-летнего гражданина Финляндии Топи Хухтала. По версии следствия, с марта 2022 года по май 2024-го Хухтала участвовал в боевых действиях на стороне Украины в составе интернационального легиона территориальной обороны. При этом с мая 2022-го он был командиром скандинавского взвода Team Wiking, который входил в состав легиона. За участие в боевых действиях Хухтала получил вознаграждение, эквивалентное более двум миллионам рублей. Он объявлен в международный розыск. Уголовное дело в отношении наемника направлено в Верховный суд ДНР.

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В зоне СВО стали чаще появляться испаноговорящие наемники

3 июля в подконтрольном Киеву Николаеве заметили молодых иностранных военных. Координатор местного подполья Сергей Лебедев отметил, что средний возраст приехавших в город иностранцев — около 20 лет. «Откуда — не понял. Но рассчитываются кредиткой Blue Ball International Bank», — уточнил он.

За день до этого на позициях ВСУ был обнаружен блокнот с записями испаноговорящего наемника. В нем он записывал основные слова с переводом с транскрипцией с испанского на украинский, чтобы общаться с военнослужащими Украины. «Можно с уверенностью сказать, что иностранные наемники общаются с военнослужащими Украины фактически на пальцах, ни о каких слаженных действиях и разговоров быть не может», — сделал вывод российский боец с позывным Чешир.

Также выяснилось, что украинское командование перебрасывает под Харьков наемников из Колумбии. Telegram-канал «Военная хроника» отмечал, что иностранцы были задействованы после неудачных атак 82-й ОДШБр и разгрома бригады «Хартия» в Харьковской области. «В Харькове интернациональные силы пока не выполняют никаких активных боевых задач и в основном сидят в окопах. Это обстоятельство косвенно подтверждает не просто большие потери, но и чудовищные сложности с формированием резерва, жизненно необходимого для заполнения укреплений», — указал Telegram-канал.

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      Марина Совина
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