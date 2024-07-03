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13:05, 3 июля 2024Бывший СССР

Подполье сообщило о молодых иностранных военных в Николаеве

Подпольщик Лебедев: в Николаеве появились молодые иностранные военные

Фото: Alina Smutko / Reuters

Молодые иностранные военные появились в Николаеве. Об этом РИА Новости рассказал координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

По его словам, в городе замечают иностранных военных, а также одетых в гражданское специалистов. Местные жители уточняют, что молодым людям около 20 лет. «Откуда — не понял. Но рассчитываются кредиткой Blue Ball International Bank», — отметил Лебедев.

Подпольщик добавил, что в селе Зеленый Гай неподалеку от Николаева англоязычные строители от некоего благотворительного фонда строят детский лагерь. Подъезды к строительной площадке окружены блокпостами, местных туда не пускают.

Ранее российские военные после штурма нашли на позициях Вооруженных сил Украины (ВСУ) блокнот иностранного наемника с шифрованными обозначениями для радиосвязи. Мобилизованный из Самары с позывным Чешир пояснил, что блокнот принадлежал испаноговорящему наемнику, в нем он пометил основные слова, чтобы общаться с сослуживцами из ВСУ.

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