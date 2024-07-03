Подпольщик Лебедев: в Николаеве появились молодые иностранные военные

Молодые иностранные военные появились в Николаеве. Об этом РИА Новости рассказал координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

По его словам, в городе замечают иностранных военных, а также одетых в гражданское специалистов. Местные жители уточняют, что молодым людям около 20 лет. «Откуда — не понял. Но рассчитываются кредиткой Blue Ball International Bank», — отметил Лебедев.

Подпольщик добавил, что в селе Зеленый Гай неподалеку от Николаева англоязычные строители от некоего благотворительного фонда строят детский лагерь. Подъезды к строительной площадке окружены блокпостами, местных туда не пускают.

Ранее российские военные после штурма нашли на позициях Вооруженных сил Украины (ВСУ) блокнот иностранного наемника с шифрованными обозначениями для радиосвязи. Мобилизованный из Самары с позывным Чешир пояснил, что блокнот принадлежал испаноговорящему наемнику, в нем он пометил основные слова, чтобы общаться с сослуживцами из ВСУ.