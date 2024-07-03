РИА Новости: военные нашли на позициях ВСУ блокнот наемника с шифрами для связи

Российские военные после штурма нашли на позициях Вооруженных сил Украины (ВСУ) блокнот иностранного наемника с шифрованными обозначениями для радиосвязи. Об этом сообщает РИА Новости.

Испаноязычный военнослужащий записал на страницах обозначения различных родов войск и боевых единиц, частично на испанском, частично на английском языке.

Например, наемник обозначил Infantería (пехота) как Vodka (водка), Aviación (авиация) — Soda (сода), Artillería (артиллерия) — Fanta (фанта), Artilleria pesada (тяжелая артиллерия) — Cola (кола).

Он также зашифровал названия вооружений: Machine gun (пулемет) — Coffee (кофе), AGS (АГС, автоматический станковый гранатомет) — Pasta (паста), Dron (Дрон) — Pizza (пицца). Снайпера военный обозначил словом Juice (сок).

Ранее мобилизованный из Самары с позывным Чешир пояснил РИА Новости, что блокнот принадлежал испаноговорящему наемнику, в нем он пометил основные слова, чтобы общаться с сослуживцами из ВСУ. По словам бойца, иностранцы общаются с украинцами фактически на пальцах, поэтому о слаженности действий речи не идет.