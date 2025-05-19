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21:48, 19 мая 2025Россия

В Белгородской области выявили нарушения при строительстве оборонительных сооружений

Гладков заявил о нарушениях при строительстве оборонительных сооружений
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале сообщил о выявлении нарушений при строительстве оборонительных сооружений в регионе на сумму 109 миллионов рублей.

«Проверяющие нашли нарушения на 109 миллионов рублей. Эти деньги сегодня были направлены в федеральный бюджет. Так же есть нарушения со стороны подрядных организаций по завышению объемов работы», — уточнил чиновник.

Он добавил, что проверка будет продолжена, а в отношении нарушителей документы были подготовлены и направлены в суд.

Ранее врио губернатора Курской области Александр Хинштейн сообщил, что ответчики по делу о возведении оборонительных сооружений в регионе нанесли ущерб государству на сумму до 4,1 миллиарда рублей.

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