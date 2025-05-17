Назван ущерб по делу о возведении обороны в Курской области

Хинштейн: ответчики по делу о возведении обороны присвоили 4,1 млрд руб.

Ответчики по делу о возведении оборонительных сооружений в Курской области нанесли ущерб государству на сумму до 4,1 миллиарда рублей. Об этом в эфире телеканала «Россия 24» сообщил временно исполняющий обязанности губернатора региона Александр Хинштейн.

Он пояснил, что в иске Генеральной прокуратуры говорится о присвоении бюджетных средств на 3,2 миллиарда рублей, которые должны были пойти на возведение противотанковых заграждений и иных элементов фортификационной системы региона. Однако суд увеличил сумму ущерба. «Это деньги, которые незаконно как дополнительную прибыль получили ответчики по иску», — указал политик.

Ранее сообщалось, что гендиректор компании «КТК-Сервис» Андрей Воловиков — ответственный за строительство оборонительных сооружений в курском селе Теткино — дал показания на бывшего губернатора Курской области Алексея Смирнова и его экс-заместителя Алексея Дедова. Всего по уголовному делу о хищении при строительстве фортификационных сооружений в Курской области на границе с Украиной арестовано 23 человека.