В Белом доме описали встречу Зеленского и Вэнса двумя словами

Белый дом о встрече Зеленского и Трампа: Хорошая и продуктивная

Первая встреча вице-президента США Джея Ди Вэнса с президентом Украины Владимиром Зеленским получилась хорошей и продуктивной. Таким образом прошедшую встречу описала пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт, передает РИА Новости.

«Насколько я понимаю, это была хорошая встреча, продуктивная», — сказал Левитт во время брифинга.

Ранее Владимир Зеленский в соцсетях написал, что во время встречи с Джеем Ди Вэнсом и госсекретарем США Марко Рубио обсудил вопрос антироссийских санкций и дальнейшего давления на Россию. Другими темами разговора стали американо-украинские торговые отношения, ход боевых действий на Украине.

В свою очередь, Марко Рубио рассказал, что Европа имеет решающее значение в переговорах России и Украины по урегулированию конфликта.