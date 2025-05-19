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17:40, 19 мая 2025Мир

В Белом доме описали встречу Зеленского и Вэнса двумя словами

Белый дом о встрече Зеленского и Трампа: Хорошая и продуктивная
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Ukrainian Presidential Press Service / Reuters

Первая встреча вице-президента США Джея Ди Вэнса с президентом Украины Владимиром Зеленским получилась хорошей и продуктивной. Таким образом прошедшую встречу описала пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт, передает РИА Новости.

«Насколько я понимаю, это была хорошая встреча, продуктивная», — сказал Левитт во время брифинга.

Ранее Владимир Зеленский в соцсетях написал, что во время встречи с Джеем Ди Вэнсом и госсекретарем США Марко Рубио обсудил вопрос антироссийских санкций и дальнейшего давления на Россию. Другими темами разговора стали американо-украинские торговые отношения, ход боевых действий на Украине.

В свою очередь, Марко Рубио рассказал, что Европа имеет решающее значение в переговорах России и Украины по урегулированию конфликта.

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