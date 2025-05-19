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13:20, 19 мая 2025Мир

В Британии рассказали о проблемах ВСУ на фронте

Меркурис: ВСУ вынуждены отступать из-за нехватки людей и снарядов
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Vyacheslav Madiyevskyy / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) вынуждены отступать, поскольку украинские военные страдают от нехватки людей и артиллерийских снарядов. С таким заявлением выступил британский аналитик Александр Меркурис в эфире YouTube-канала The Duran.

«Россия наступает все быстрее и быстрее, а украинские войска отступают. Они не в состоянии сдержать русских», — отметил эксперт.

По словам Меркуриса, ВСУ перегружены из-за недостатка военных и снарядов.

Ранее полковник армии США в отставке Дэниел Дэвис рассказал, что Европа всеми силами хочет растянуть конфликт на Украине еще на четыре года, не считаясь с жизнями людей. По его словам, европейские политики прекрасно понимают положение дел в зоне конфликта, однако продолжают «правдоподобное отрицание».

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