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05:48, 19 мая 2025Интернет и СМИ

В США раскрыли план Европы на украинский конфликт

Полковник Дэвис: Европа хочет растянуть конфликт на Украине еще на 4 года
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Alexey Belkin / News.ru / Global Look Press

Европа всеми силами хочет растянуть конфликт на Украине еще на четыре года, не считаясь с жизнями людей. Об этом заявил полковник армии США в отставке Дэниел Дэвис на своем YouTube-канале.

«Я говорил со своими европейскими источниками, некоторые политики до сих пор подавлены из-за того, что Трамп победил на выборах, они надеялись на победу Камалы Харрис. Они настолько не в себе, что хотели растянуть конфликт еще как минимум на четыре года с ее помощью», — раскрыл план Европы Дэвис.

По его словам, европейские политики прекрасно понимают положение дел в зоне конфликта, однако продолжают «правдоподобное отрицание».

Ранее Эммануэль Макрон рассказал о дальнейших действиях Украины и Европы после переговоров в Стамбуле. Французский лидер сообщил, что европейские партнеры вновь обменяются мнениями с президентом США Дональдом Трампом.

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