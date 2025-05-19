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14:24, 19 мая 2025Моя страна

В Чечне выставили на продажу уникальный «Москвич»

В Чечне выставили на продажу уникальный Москвич-2140
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Скриншот: Авито

В Грозном выставили на продажу уникальный автомобиль — Москвич-2140, выпущенный в 1983 году. На это обратило внимание издание RuNews24.

В объявлении говорится, что машина была выпущена в 1983 году, у нее всего 817 километров пробега. Особую ценность для коллекционеров представляет оригинальная заводская этикетка с указанием цвета кузова на крышке багажника.

Житель Чечни, в чьей частной коллекции находится автомобиль, оценивает его в 740 тысяч рублей. Он сообщил, что машина находилась в сухом гараже и регулярно обслуживалась.

Ранее сообщалось, что в Омске за 790 тысяч рублей выставили на продажу редкий автомобиль ГАЗ-21 «Волга» 1963 года выпуска. Машина на 98 процентов сохранилась в оригинальном состоянии.

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