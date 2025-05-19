В ДНР заочно осудили воевавшего за ВСУ наемника из Грузии

В ДНР заочно осудили на 14 лет воевавшего за ВСУ наемника из Грузии Созиашвили

В Донецкой народной республике (ДНР) суд заочно приговорил к 14 годам лишения свободы 25-летнего гражданина Грузии Амбако Созиашвили за участие в боевых действиях против России. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Генеральной прокуратуре.

Он признан виновным по статье 359 («Участие наемника в вооруженном конфликте») УК РФ.

Как установил суд, в период с марта 2022 года по февраль 2025 года Созиашвили прибыл на Украину, где добровольно вступил в «Грузинский национальный легион». Там он прошел военную подготовку и обучение способам военных действий. На территории тренировочных баз его обеспечили оружием, боеприпасами, обмундированием и специальным снаряжением. После этого он принимал участие в боевых действиях против российских войск. За эти действия он получил вознаграждение в размере более 2,8 миллиона рублей.

Суд заочно приговорил его к 14 годам колонии строгого режима.

Ранее сообщалось, что в ДНР заочно осудили воевавшего за Вооруженные силы Украины (ВСУ) наемника из Грузии.