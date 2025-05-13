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12:35, 13 мая 2025Силовые структуры

В ДНР заочно осудили воевавшего за ВСУ наемника из Грузии

В ДНР заочно осудили на 14 лет воевавшего за ВСУ наемника из Грузии Деметрашвили
Екатерина Кашурникова
Екатерина Кашурникова (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Svetlana Vozmilova / Globallookpress.com

В Донецкой народной республике (ДНР) суд заочно приговорил к 14 годам лишения свободы 48-летнего гражданина Грузии Михаила Деметрашвили за участие в боевых действиях против России. Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре ДНР.

Иностранец признан виновным по статье 359 («Участие наемника в вооруженном конфликте») УК РФ.

По данным ведомства, с февраля 2022 года по январь 2025 года Деметрашвили находился на Украине. Там он вступил в состав Грузинского национального легиона, прошел военную подготовку, получил автомат АК-74, боеприпасы, обмундирование и специальное снаряжение. Осужденный участвовал в качестве наемника в боевых действиях на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ) против российских военнослужащих. За это он получил более 5,7 миллиона рублей.

Ранее сообщалось, что в России заочно осудили воевавших за ВСУ наемников из Грузии и Великобритании.

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