В электричке российский подросток выстрелил из сигнального пистолета в пассажирку

В Подмосковье задержан подросток, выстреливший в электричке из ракетницы

В Подмосковье полицейские задержали 14-летнего местного жителя, выстрелившего из сигнального пистолета в 23-летнюю пассажирку в электричке. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе ГУ МВД России.

В сопровождении законного представителя он доставлен в дежурную часть. В отношении его возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 213 УК РФ («Хулиганство»). На допросе свою вину юноша признал в полном объеме.

По данным правоохранителей, подозреваемый выстрелил из предмета, конструктивно схожего с сигнальным пистолетом в пострадавшую на перегоне железнодорожных станций Воронок-Валентиновка Московской железной дороги. После этого он скрылся. Девушке была вызвана бригада скорой медпомощи, ее госпитализировали. Врачи диагностировали у нее ожоги различных частей тела. Полицейские оперативно установили личность злоумышленника. При задержание правоохранители изъяли у него ракетницу.

Ранее сообщалось, что на Чукотке возбудили дело против 25-летнего мужчины, стрелявшего из пневматического ружья по детям.

