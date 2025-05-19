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09:38, 19 мая 2025Россия

В Госдуме обвинили мигрантов в оккупации рабочих мест в российских регионах

Ura.ru: Депутат Матвеев обвинил мигрантов в оккупации рабочих мест в России
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Депутат Госдумы Михаил Матвеев обвинил мигрантов в оккупации рабочих мест в российских регионах. Своим видением ситуации парламентарий поделился с Ura.ru.

В беседе с агентством он предположил, что иностранцы, заняв руководящие должности, продвигают своих. Подобная тенденция, по словам Матвеева, приводит к зависимости целых отраслей от приезжих сотрудников.

Ярким подтверждением, как утверждает депутат, является большое количество занятых мигрантов в управляющих компаниях и службах доставки.

Солидарен с Матвеевым и экономист Валентин Катасонов. Эксперт уверен, что заявления о нехватке рабочих рук — полный обман.
«У нас есть огромный резерв, который не используется», — резюмировал специалист.

Ранее сообщалось, что депутат Госдумы Федот Тумусов получил угрозы после критики мэра Хабаровска Сергея Кравчука, выдававшего квартиры мигрантам.

ЖЗЛ
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