Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
08:48, 16 мая 2025Россия

Депутат Госдумы получил угрозы после критики выдавшего мигрантам квартиры мэра

Депутат Госдумы Тумусов получил угрозы после критики мэра Хабаровска
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости

Депутат Госдумы Федот Тумусов получил угрозы после критики мэра Хабаровска Сергея Кравчука, выдававшего квартиры мигрантам. Об этом сообщил Telegram-канал Amur Mash.

Российский парламентарий неоднократно публиковал ролики то о плохом содержании дорог в Хабаровске, то возмущался выдачей жилья бывшим иностранцам. Спустя некоторое время Тумусову написал некий гражданин. Он пояснил, что действует от лица сити-менеджера Кравчука. Неизвестный объявил депутату: «Спокойствие ваше и ваших близких — щедрое предложение».

Тумусов связался с губернатором Хабаровского края и попросил разобраться в сложившейся ситуации. В мэрии же рассказали, что писавший депутату незнакомец никак не связан с Кравчуком.

Ранее стало известно, что двое депутатов из Янтарного Калининградской области в пьяном состоянии избили женщину, которая случайно опрокинула у ресторана кадку с деревом.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В МИД России озвучили вероятный исход переговоров в Стамбуле

    Российское сырье подешевело до минимума почти за два года

    Honor высмеяла самый тонкий смартфон Samsung

    На Западе призвали усилить санкции против России из-за переговоров по Украине

    В Европе захотели ввести крупные пошлины в отношении России

    Взрыв произошел на российском предприятии по производству парафина

    Марочко рассказал о сковывании группировки ВСУ на двуреченском плацдарме

    Депутат Госдумы получил угрозы после критики выдавшего мигрантам квартиры мэра

    В МЧС предупредили о запрете сжигания мусора на даче

    Стало известно о проблемах ВСУ на краснолиманском направлении

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости