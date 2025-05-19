В Госдуме ответили на слова офиса Зеленского о невыполнимых требованиях России

Депутат Журова: Россия не станет отказываться от территорий

Россия не станет отказываться от своих требований в рамках урегулирования украинского конфликта, даже если они кажутся невыполнимыми для другой стороны, заявила в разговоре с «Лентой.ру» депутат Госдумы Светлана Журова. Так она отреагировала на слова главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаила Подоляка о том, что территориальные требования России невыполнимы.

«Россия не будет отказываться от территорий, входящих в ее состав согласно Конституции. Это не предмет переговоров. Но, безусловно, главный спорный момент, — сказала политик. — Возможно, президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп в ходе сегодняшнего разговора как-то подытожат все, что было на предварительных переговорах, и ситуация станет немного яснее».

Журова добавила, что Россия не намерена уходить с занятых территорий. По ее мнению, Украине придется уступить в этом вопросе.

«Понятно, что сейчас все ориентируются на переговоры Путина и Трампа. Посмотрим, что будет дальше. Но мы точно не отдадим территории, которые входят в нашу Конституцию», — убеждена депутат.

Ранее Подоляк заявил, что на переговорах России и Украины в Турции, прошедших в Стамбуле 16 мая, Москва предъявила Киеву ряд невыполнимых требований. Речь, по его словам, о территориальных требованиях и об отказе от оружейной промышленности.