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12:39, 19 мая 2025Культура

В Госдуме прокомментировали возможный запрет «Гарри Поттера» за пропаганду чайлдфри

Депутат Свинцов заявил, что не увидел пропаганды чайлдфри в «Гарри Поттере»
Ольга Коровина

Фото: Neil Hall / Reuters

Заместитель Комитета Государственной Думы по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов оценил вероятность запрета серии фильмов «Гарри Поттер» и сериала «Игра престолов» в России. Его комментарий приводит «Ридус».

Депутат отметил, что не смотрел «Игру престолов», однако знаком с франшизой о юном волшебнике. «Что касается фильмов о Гарри Поттере, то я не увидел там пропаганды чайлдфри», — заявил он. Свинцов усомнился в том, что эти картины запретят на территории РФ.

Ранее сообщалось, что популярные фильмы и сериалы могут заблокировать на территории России за пропаганду запрещенной идеологии чайлдфри. По мнению «Парламентской газеты», под новые правила могут попасть культовые сериалы «Игра престолов» и «Секс в большом городе», а также серия фильмов «Гарри Поттер».

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