В Киеве оценили требования России на переговорах в Стамбуле

Сибига назвал абсурдными требования России на переговорах в Стамбуле

Встреча в Стамбуле выявила главное отличие России от Украины. Такое заявление сделал министр иностранных дел Украины Андрей Сибига в своей социальной сети Х.

«Украина смотрит в будущее и сосредоточена на полном и немедленном прекращении огня, чтобы дать толчок реальному мирному процессу», — заявил он.

Россия, по мнению чиновника, якобы сосредоточена на прошлом, поэтому отвергает прекращение огня. Он также осудил Москву за отсылки к стамбульским встречам 2022 года и назвал заявления трехлетней давности абсурдными.

Переговоры о мирном урегулировании конфликта на Украине прошли 16 мая в Стамбуле. Наиболее значимым итогом встречи стала договоренность сторон об обмене пленными в формате «1000 на 1000».

