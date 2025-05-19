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12:00, 19 мая 2025Бывший СССР

В Киеве оценили требования России на переговорах в Стамбуле

Сибига назвал абсурдными требования России на переговорах в Стамбуле
Анастасия Дубова (редактор отдела БСССР)
СюжетПереговоры в Стамбуле

Фото: Kaan Soyturk / Reuters

Встреча в Стамбуле выявила главное отличие России от Украины. Такое заявление сделал министр иностранных дел Украины Андрей Сибига в своей социальной сети Х.

«Украина смотрит в будущее и сосредоточена на полном и немедленном прекращении огня, чтобы дать толчок реальному мирному процессу», — заявил он.

Россия, по мнению чиновника, якобы сосредоточена на прошлом, поэтому отвергает прекращение огня. Он также осудил Москву за отсылки к стамбульским встречам 2022 года и назвал заявления трехлетней давности абсурдными.

Переговоры о мирном урегулировании конфликта на Украине прошли 16 мая в Стамбуле. Наиболее значимым итогом встречи стала договоренность сторон об обмене пленными в формате «1000 на 1000».

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