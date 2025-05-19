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16:51, 19 мая 2025Бывший СССР

В Кремле оценили перспективы урегулирования украинского конфликта

Песков: По урегулированию украинского конфликта предстоит кропотливая работа
Екатерина Грищенко (старший редактор отдела БСССР)

Фото: Sputnik / Gavriil Grigorov / Pool via Reuters

По урегулированию украинского конфликта предстоит кропотливая работа с большим количеством нюансов. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

«Предстоит достаточно кропотливая и, может быть, по каким-то направлениям длительная работа. Урегулирование связано с большим количеством нюансов, которые нужно обговаривать», — объяснил официальный представитель Кремля.

Песков также отметил готовность Москвы к данной работе.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский назвал главный итог переговоров в Стамбуле. Им стала договоренность Москвы и Киева об обмене пленными военнослужащими в формате «1000 на 1000».

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