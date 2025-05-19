В Кремле прокомментировали слова Дурова о влиянии Франции на выборы в Румынии

Песков назвал не новостью слова Дурова о влиянии Франции на выборы в Румынии

Вмешательство Франции, Британии и Герамании во внутренние дела других стран не является новостью. Так пресс-секретарь президента России Дмиртрий Песков прокомментировал слова сооснователя мессенджера Telegram Павла Дурова, обвинившего Париж в требовании блокировать оппозиционные аккаунты накануне президентских выборов в Румынии, передает ТАСС.

«Это не новость, это просто те фрагменты, которые всплывают наружу. Поверьте мне, наверняка таких фрагментов гораздо больше, чем мы с вами знаем», — отметил представитель Кремля.

Ранее Дуров обвинил Париж в попытке повлиять на выборы в Румынии. По его словам, с требованием о блокировке информации от консервативных сил Румынии к нему обратился директор внешней разведки Франции DGSE Николя Лернер.

Основатель Telegram заявил, что не выполнил этот призыв. Он отметил, что руководство мессенджера не блокировало аккаунты протестующих в других странах.