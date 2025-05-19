В Кремле высказались о методах достижения целей СВО

Песков: Россия предпочитает добиться целей СВО дипломатическими методами

Россия предпочитает добиться целей специальной военной операции (СВО) на Украине дипломатическими методами. О методах достижения результата высказался официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Предпочтительно, конечно, добиться наших целей политико-дипломатическими средствами», — обозначил пресс-секретарь российского президента.

Песков также выразил мнение, что если при посредничестве США удастся достичь целей СВО мирными средствами, то Россия предпочтет этот вариант.

Ранее президент России Владимир Путин назвал нужный для России результат СВО. В частности, он говорил о создании условий для долгосрочного устойчивого мира и обеспечения безопасности российского государства.