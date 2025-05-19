В курортных городах России объявили ракетную опасность

В Сочи, Темрюке и Новороссийске объявили ракетную опасность

В курортных городах Краснодарского края объявили ракетную опасность. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на МЧС России.

В частности, тревога зазвучала в городах Сочи, Новороссийск, Темрюк и поселке Сириус. Отмечается, что сигнал об опасности поступил в 13:56 по московскому времени, однако через 14-15 минут режим опасности отменили.

Каких-либо других подробностей о произошедшем на данный момент нет.

Ранее ракетную опасность объявляли в Крыму и Севастополе. По данным мониторинговых каналов, жителям полуострова угрожали противокорабельные ракеты «Нептун».