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09:19, 19 мая 2025Бывший СССР

В одной стране бывшего СССР выдвинули требование Трампу из-за военных потерь

Премьер Кобахидзе потребовал от Трампа справедливости к Грузии
Сергей Болиев (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Irakli Gedenidze / Reuters

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе потребовал от президента США Дональда Трампа справедливости к стране из-за ее потерь на стороне США в вооруженных конфликтах в Ираке и Афганистане. Об этом он заявил в эфире грузинского телеканала Imedi.

«Единственное требование, которое власти Грузии предъявляют администрации Трампа, — это справедливость», — заявил Кобахидзе. По его словам, в США должны помнить о вкладе Грузии в американские военные действия на территории Ирака и Афганистана.

Кобахидзе подчеркнул, что Вашингтон сэкономил порядка 2,5 миллиарда долларов благодаря участию Грузии в военных операциях США на территориях других стран. Премьер напомнил, что 32 грузинских солдата отдали жизнь во время этих боевых действий на американской стороне.

Ранее суд в Грузии отправил под арест экс-министра обороны из правительства Михаила Саакашвили Ираклия Окруашвили. Он занимал этот пост в период операций в Ираке и Афганистане.

ЖЗЛ
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