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13:42, 19 мая 2025Силовые структуры

В Петербурге произошло столкновение байкера с полицейской машиной

В Петербурге байкер столкнулся с патрульной машиной, он и его пассажир погибли
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Кадр: страница «Дорожный инспектор» во Вконтакте

В Санкт-Петербурге произошло столкновение байкера с полицейской машиной. Водитель мотоцикла и его пассажир не выжили. Об этом «Ленте.ру» сообщили в главке Следственного комитета (СК) России по городу.

По данным СК, ДТП с участием патрульной машины произошло 18 мая на перекрестке Индустриального проспекта и Хасанской улицы. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Возбуждено уголовное дело по части 5 статьи 264 («Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц») УК РФ.

Ранее в Благовещенске водитель перелетел котлован, скрываясь от полицейской погони, и попал на видео.

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