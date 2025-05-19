В Подмосковье корова завязла в пруду и была спасена

В Солнечногорске спасатели вытащили увязшую в пруду корову

Сотрудники «Мособлпожспаса» в Солнечногорске вытащили корову весом 300 килограммов, увязшую в пруду. Об этом сообщается в Telegram-канале спасателей.

Животное застряло в пруду в деревне Осинки Солнечногорского округа. Ее вызволяли работники поисково-спасательного поста 267-й пожарно-спасательной части «Мособлпожспаса».

За помощью к спасателям обратилась хозяйка животного. Она рассказала, что корова зашла в воду попить воды и увязла в иле. Прибыв на место, спасатели обмотали корову веревкой и «не без труда вытащили из пруда», говорится в публикации.

Ранее кот застрял в бетонном заборе в новороссийском селе Мысхако. Животное вызволяли сотрудники МЧС. Известно, что кот не смог просунуться в отверстие для слива дождевой воды. Его голова торчала из стены и «смотрела» на улицу.