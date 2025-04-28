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13:09, 28 апреля 2025Экономика

В российском городе голова кота застряла в стене

В новороссийском селе голова кота застряла в стене жилого дома
Мария Черкасова

Кот застрял в бетонном заборе в новороссийском селе Мысхако, сообщает Telegram-канал Kub Mash.

Чтобы его спасти, пришлось вызывать МЧС. Местные жители рассказали, что кот не смог просунуться в отверстие для слива дождевой воды. На опубликованном видео голова рыжего кота торчит из стены, ее видно с улицы.

Ранее спасатели вытащили хорька, который застрял в вентиляции жилого дома в подмосковном Чехове. Животное застряло в доме в селе Новый Быт.

Также ранее в Москве хомячиха застряла между полом и потолком жилого дома, поэтому хозяйке пришлось вызвать спасателей.

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