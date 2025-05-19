В Приморском заповеднике показали космическую кладку

В Приморском заповеднике показали фото космической кладки углозуба

Сотрудник «Земли леопарда» Петр Сонин показал фото «космической» кладки. Соответствующая публикация появилась в Telegram-канале Приморского национального парка.

На размещенном кадре запечатлена кладка приморского углозуба в заповеднике «Кедровая падь». Специалисты объяснили, что она представляет собой пары мешков спиральной или конусовидной формы, которые крепятся к веткам и стеблям травы, находящимся в воде. По их словам, в одном мешке может находиться 35-50 икринок.

Авторы поста отметили, что в период кладки для данного вида углозуба характерны «брачные танцы». «Самец, обхватив в воде веточку или травинку, совершает боковые движения хвостом, стараясь привлечь самку», — объяснили они.

Ранее сообщалось, что миллиарды икринок усыпали пляж на Сахалине.