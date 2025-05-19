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10:33, 19 мая 2025Путешествия

В Росавиации высказались о штрафах для встающих раньше времени пассажиров самолетов

Росавиация не будет штрафовать встающих раньше времени пассажиров самолетов
Алина Черненко

Фото: Unsplash

Росавиация не будет вводить штрафы для встающих со своих мест раньше времени пассажиров самолетов по аналогии с авиакомпаниями Турции. Об этом высказался глава ведомства Дмитрий Ядров, его слова приводит РИА Новости.

Спикер отметил, что для Росавиации очень важно, как нововведение турецких авиаперевозчиков, в том числе Turkish Airlines, будет отражаться на путешественниках из России. Ведомство не одобряет практику введения штрафных санкций отдельными авиакомпаниями вне рамок действующего законодательства, подчеркнул Ядров.

Ранее сообщалось, что Turkish Airlines начнет штрафовать пассажиров, которые встают с мест до полной остановки самолета после приземления. Такие правила турецкие власти введут в будущем и для других перевозчиков страны.

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