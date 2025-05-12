Иностранная авиакомпания начнет штрафовать встающих с места до остановки самолета

Akdeniz Gerek: Turkish Airlines начнет штрафовать пассажиров, встающих с места

Иностранная авиакомпания Turkish Airlines начнет штрафовать пассажиров, которые встают с мест до полной остановки самолета после приземления. Об этом сообщает газета Akdeniz Gerek.

Уточняется, что соответствующие правила турецкие власти введут в будущем и для других перевозчиков страны. Нарушители будут наказываться административными штрафами. Такие меры были предприняты в первую очередь для обеспечения безопасности пассажиров.

Ранее Turkish Airlines отменила все рейсы в Россию из курортных городов Даламан, Анталья и Бодрум. рейсы компании во все российские города, в том числе в Москву. Однако позже они заявили о возобновлении полетов.