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18:08, 8 мая 2025Путешествия

Названы сроки возобновления авиасообщения между Россией и Турцией

Росавиация: Рейсы авиакомпании Turkish Airlines в Россию возобновятся с 9 мая
Наталья Обрядина
Наталья Обрядина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Fabrizio Bensch / Reuters

Рейсы авиакомпании Turkish Airlines в Россию возобновятся с пятницы, 9 мая. Эти сроки назвал официальный представитель Росавиации Артем Кореняко в официальном Telegram-канале организации.

По словам Кореняко, Росавиация, Минтранс и авиакомпания Turkish Airlines пришли к соглашению о возобновлении авиасообщения в полном объеме полетной программы между Россией и Турцией начиная с пятницы, 9 мая.

Все отмененные 8 мая рейсы будут осуществлены перевозчиками Azur Air и SouthWind. В свою очередь, Turkish Airlines прорабатывает возможность добавить в свое расписание за 9 мая дополнительные рейсы.

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Ранее Кореняко прокомментировал ситуацию с отменой рейсов иностранных авиакомпаний. Он обещал, что расписание рейсов стабилизируется в ближайшее время. Об отмене всех рейсов турецкой авиакомпании Turkish Airlines во все города России, в том числе в Москву, стало известно утром 8 мая. Такое решение объяснялось задержками и отменами рейсов в российских аэропортах.

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