В России нашли останки украинского ученого. 16 лет назад он вышел с турбазы в Бурятии и бесследно исчез

В Бурятии нашли останки пропавшего 16 лет назад винницкого ученого

Останки украинского ученого, бесследно пропавшего в июне 2009 года, нашли в Бурятии. Как пишет Baza, 16 лет назад на тот момент 73-летний доктор технических наук Анатолий Новиков приехал в Улан-Удэ из Винницы на международный Крейнделевский семинар по плазменной эмиссионной электронике.

Уточняется, что украинец так и не появился на мероприятии, и, более того, к моменту пропажи на его имя не было оформлено официального приглашения — его не было в списке участников. При этом сам ученый, представлявший Винницкий национальный технический университет, ехал в Россию с планами не просто посетить семинар, а выступить на нем.

Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

Новиков покинул турбазу и больше его никто не видел

23 июня доктор технических наук вышел с турбазы «Энахалук» на прогулку и пропал. На его поиски тогда отправились сотрудники МЧС, Байкальский поисково-спасательный отряд и представители других спецслужб, в том числе подключившие к поисковым работам собак.

Позже в Россию приезжала дочь пропавшего, которая самостоятельно пыталась разобраться в том, что случилось с родителем. Однако ни спасатели, ни родственница мужчины не смогли найти никаких зацепок и следов — официально его прекратили искать в 2019 году, оставив дело в категории «без вести пропавшие».

Фото: Виталий Аньков / РИА Новости

Останки ученого были обнаружены случайно

В прошлом году местный буддист наткнулся на человеческие останки. Они находились рядом с селом Новый Энхалук. Как выяснила экспертиза, IMEI найденного рядом с останками мобильного телефона точь-в-точь совпадал с IMEI телефона пропавшего Новикова. Кроме того, рядом были обнаружены вставные челюсти и несколько украинских монет.

При этом экспертиза ДНК, которая позволит точно подтвердить личность погибшего, пока не дошла до стадии завершения. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту находки по статье 105 УК РФ («Убийство»). Сейчас следователи рассматривают несколько версий, включая несчастный случай, нападение диких животных и возможную расправу.