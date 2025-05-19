В России назвали декабристов «субъектом иностранного влияния»

Глава Минюста РФ Чуйченко назвал декабристов «субъектом иностранного влияния»

Глава Министерства юстиции России (РФ) Константин Чуйченко назвал декабристов «субъектом иностранного влияния». Своей мыслью он поделился с участниками дискуссии «Правовые идеи декабристов: pro et contra. Уроки истории» на Петербургском международном юридическом форуме.

В начале мероприятия министр пояснил, что идея сделать отдельную сессию о декабристах возникла после просмотра лекции помощника президента России Владимира Мединского о них.

Чуйченко убежден, что зарубежное влияние в случае с декабристами было иного свойства. По его мнению, декабристы выступали не объектом, а субъектом иностранного влияния. То есть они сами шли под это влияние, изучая и распространяя идеи с Запада.

Само восстание декабристов, случившееся в 1825 году, Чуйченко счел регрессивным. Без него, как уверен министр, реформы и отмена крепостного права случились бы раньше.

Кроме того, как предположил Чуйченко, власти Российской империи избрали для участников восстания слишком мягкое наказание.

Пятерых руководителей и идеологов Декабристского восстания 1825 года — Кондратия Рылеева, Павла Пестеля, Петра Каховского, Михаила Бестужева-Рюмина и Сергея Муравьева-Апостола — казнили путем повешения, еще свыше 100 человек сослали в Сибирь на каторгу или на поселение.

Ранее Чуйченко выступил с докладом на оперативном совещании по внутренней стабильности России.