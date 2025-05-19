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17:24, 19 мая 2025Россия

В России назвали декабристов «субъектом иностранного влияния»

Глава Минюста РФ Чуйченко назвал декабристов «субъектом иностранного влияния»
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Natalia Shatokhina / NEWS.ru / Globallookpress.com

Глава Министерства юстиции России (РФ) Константин Чуйченко назвал декабристов «субъектом иностранного влияния». Своей мыслью он поделился с участниками дискуссии «Правовые идеи декабристов: pro et contra. Уроки истории» на Петербургском международном юридическом форуме.

В начале мероприятия министр пояснил, что идея сделать отдельную сессию о декабристах возникла после просмотра лекции помощника президента России Владимира Мединского о них.

Чуйченко убежден, что зарубежное влияние в случае с декабристами было иного свойства. По его мнению, декабристы выступали не объектом, а субъектом иностранного влияния. То есть они сами шли под это влияние, изучая и распространяя идеи с Запада.

Само восстание декабристов, случившееся в 1825 году, Чуйченко счел регрессивным. Без него, как уверен министр, реформы и отмена крепостного права случились бы раньше.

Кроме того, как предположил Чуйченко, власти Российской империи избрали для участников восстания слишком мягкое наказание.

Пятерых руководителей и идеологов Декабристского восстания 1825 года — Кондратия Рылеева, Павла Пестеля, Петра Каховского, Михаила Бестужева-Рюмина и Сергея Муравьева-Апостола — казнили путем повешения, еще свыше 100 человек сослали в Сибирь на каторгу или на поселение.

Ранее Чуйченко выступил с докладом на оперативном совещании по внутренней стабильности России.

ЖЗЛ
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