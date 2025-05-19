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17:32, 19 мая 2025Силовые структуры

В России осудили украинского военного за преступления против жителей Курской области

Украинского военного Задерея приговорили к 17 годам за теракт в Курской области
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Суд приговорил украинского военного Олега Задерея к 17 годам лишения свободы за террористический акт в Курской области. Об этом «Ленте.ру» сообщили в военно-следственных органах Следственного комитета России (СКР).

Мужчину признали виновным по статье 205 («Террористический акт») Уголовного кодекса (УК) РФ.

Как установил суд, в ноябре 2024 года Задерей, вооруженный автоматом, незаконно вторгся на территорию РФ с целью совершения теракта. Находясь в Суджанском районе, он запугивал местных жителей, мешал их эвакуации, неоднократно открывал огонь по российским военнослужащим и мирным гражданам. Также украинец участвовал в вооруженном блокировании населенного пункта Нижний Клин.

В ходе боевых действий он был задержан военными РФ и передан следствию.

Суд приговорил мужчину к 17 годам колонии строгого режима с отбыванием первых четырех лет в тюрьме.

Ранее сообщалось, что в России осудили украинского военного за применение оружия против жителей Курской области.

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