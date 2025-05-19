В России оценили влияние боевых действий на ход переговоров по Украине

Депутат Колесник: Успех переговоров держится на плечах российских военнослужащих

Дипломатические переговоры по Украине держатся на плечах российских военнослужащих, которые продолжают продвигаться, выдавливая противника и освобождая территории, заявил член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник. Своим мнением он поделился в разговоре с «Лентой.ру».

«Чем дальше наши войска продвигаются, тем в обратно пропорциональном порядке меньше желания у противников, включая политиков и самого Владимира Зеленского, какие-то свои аппетиты увеличивать. Поэтому, конечно, ход боевых действий влияет, а наши дипломаты это умело обыгрывают», — рассказал Колесник.

Депутат добавил, что на время переговоров Российская армия не получала команды сдерживать наступательные действия. Наоборот, Вооруженные силы России продвигаются вперед, совершенствуются в тактических навыках и тактике ведения боя, делают успехи в оперативно-тактическом плане, подчеркнул парламентарий.

Ранее военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук рассказал, что боевые действия в зоне украинского конфликта стали только более ожесточенными в дни стамбульских переговоров, 15 и 16 мая. По его словам, перед встречей делегаций стороны хотели максимально укрепить свои позиции.